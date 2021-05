Jong leven op Aeres Velp

VELP – Het is een drukte van jewelste in de kraamkamer van de afdeling Dierverzorging bij Aeres Velp. Vijf ruischapen hebben samen negen lammetjes op de wereld gezet, de zesde ooi laat nog even op zich wachten. Leerlingen mogen, onder begeleiding van de docenten en in gecontroleerde aantallen, op kwaamvisite bij de, in de voorjaarsvakantie geboren, diertjes. In de aula is op beschuit met muisjes getrakteerd.

Normaal gesproken kunnen de leerlingen altijd gelijk even kijken als er wat bijzonders staat te gebeuren bij de dieren op school. Dit keer was het vakantie en waren de docenten dierverzorging en de weekendverzorgers er iedere keer als eerste bij om te kijken of alles goed ging. Het ruischaap staat er om bekend zelfstandig te bevallen, in alle rust. Toevallig is één van de schapen begonnen met aflammeren terwijl de weekendverzorgers er waren. Zij hebben het gefilmd en dit filmpje op Facebook geplaatst (zie Aeres Velp). Ook het speelkwartiertje van de lammetjes is gefilmd en via Facebook te zien.

Foto: Marjanne Eikelboom

Foto: Demi, Cleo, Isabelle en Siebe op kraamvisite bij de jonge lammetjes van Aeres Velp