Johan Bernard Ubbink, Doesburger en Geheim Agent

DOESBURG – Op 22 mei 2021 is het 100 jaar geleden dat Johan Bernard Ubbink werd geboren. Deze Doesburger was in de Tweede Wereldoorlog geheim agent. Zijn verhaal is vanaf dinsdag 4 mei terug te zien op Doesburg Vertelt.

Ubbink raakte destijds verwikkeld in het Englandspiel, het strategische spionage-schaakspel tussen de geheime diensten van Engeland en Duitsland. Bert Stulp schreef voor Doesburg Vertelt een verhaal over Ben Ubbink en diens oorlogsbelevenissen. Stulp schreef behalve het hoofdverhaal een aantal uitbreidingen, waarin hij in woord en beeld in detail ingaat op onderwerpen uit Ubbinks verhaal.

Johan Bernard Ubbink, roepnaam Ben, moet ijzersterk zijn geweest en in een perfecte conditie hebben verkeerd. Hij moet avontuurlijk ingesteld zijn geweest, wilskrachtig en met een grote vrijheidsdrang. Hij moet een sterk rechtvaardigheidsgevoel hebben gehad. Hij werd geboren op 22 mei 1921 in de Ooipoortstraat, nummer 14 als zoon van een van de twee directeuren van de ijzergieterij, Willem Herman Ubbink. Een echte Doesburger. Ubbink is bekend geworden als verzetsstrijder en geheim agent in de Tweede Wereldoorlog. Als de oorlog uitbreekt studeert Ben aan de zeevaartschool in Delfzijl. Hij is fel anti-nazi en wil per schip naar Engeland varen om zich daar aan te sluiten bij het verzet. Via Zweden, Rusland, Perzië, Brits-Indië en Zuid-Afrika lukt het hem uiteindelijk om Londen te bereiken.

Foto: Rolf Ubbink, zoon van Ben Ubbink