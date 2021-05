Jeugdlintje gemeente Bronckhorst

GEM.BRONCKHORST – De gemeente Bronckorst zet jongeren die iets bijzonders doen in de gemeente graag in het zonnetje door hen een jeugdlintje uit te reiken. Op 2 juni reikt burgemeester Marianne Besselink deze eervolle onderscheiding uit. Tot 14 mei kunnen jongeren nog worden voorgedragen.

Een jongere aanmelden voor een jeugdlintje kan via www.bronckhorst.nl/jeugdlintje. Een jury, die bestaat uit burgemeester Marianne Besselink, wethouder jeugd Evert Blaauw en Gijs Jolink uit Hummelo, organisator van de Zwarte Cross en Mañana Mañana, beslist wie in aanmerking komt voor het jeugdlintje. Daarbij wordt ook rekening gehouden met leeftijd en hoe lang de inzet voor de buurt, vereniging of het goede doel heeft geduurd. Verder telt de bijzonderheid en uitstraling van de actie of activiteit mee. De gemeente reikt maximaal drie lintjes uit.