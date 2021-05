DIEREN – Zaterdag 17 april was het feest voor de jeugd van 16 tot 18 jaar bij vv Dierensche Boys. Na een lange periode van alleen maar trainen in kleine groepjes, kon de jeugd weer tegen elkaar spelen. De organisatie had de jongeren in poules ingedeeld die tegen elkaar speelden. Helaas moest het zonder publiek, maar dat maakte het plezier er niet minder om.

Foto: Bram de Graaf