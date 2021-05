Inzameling oud papier Rheden

RHEDEN – Ook in juni blijft afvalpartner Suez het oud papier in de gemeente Rheden inzamelen. De alternatieve inzameling vindt daarom voorlopig nog plaats op maandag en woensdag, met uitzondering van enkele feestdagen. Op www.rheden.nl/papierinzameling is te vinden wanneer het papier in welke wijk wordt opgehaald. Vanwege de coronamaatregelen, maakt de gemeente Rheden de keuze om langer door te gaan met de aangepaste inzameldagen. Dit gebeurt dus op andere dagen dan in de papieren afvalkalender staan aangegeven. Omdat Suez overdag inzamelt, vraagt de gemeente om het oud papier vóór 7.30 uur aan de weg zetten.