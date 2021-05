Introductie training Faster

ELLECOM – Buitenfit start, in samenwerking met Sportclub EDS in Ellecom met Faster, een bewegingsprogramma van 3 maanden dat erop is gericht om op een veilige en leuke manier fitter en vitaler te worden. Het is bedoeld voor mensen die op een verantwoorde manier willen beginnen met sporten. Faster staat voor Fit, Aandacht, Specifiek, Teamwork, Expertise en Resultaat. Deelnemers trainen twee keer per week, waarbij zij met behulp van de groep en trainer werken aan hun persoonlijke doelstellingen. Daarnaast is er aandacht voor het bewust omgaan met voeding en een gezonde leefstijl. Het programma bestaat uit een persoonlijke intake, 24 trainingen, 2 workshops. Op dinsdag 11 mei is er om 19.30 uur een kennismakingsavond in de kantine van EDS aan de Eikenstraat in Ellecom.