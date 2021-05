Instuiftraining bij G-voetbal vv Loenermark

LOENEN – De G-spelers van de Loenense voetbalvereniging Loenermark zijn een sportieve en leuke groep voetballers bij elkaar. Er is zowel een jeugdteam als een seniorenteam. Beide teams kunnen nog wel versterking van een aantal enthousiaste voetballers gebruiken. Daarom wordt er op vrijdag 28 mei een instuiftraining gehouden. Iedereen met een beperking die van voetballen houdt kan op vrijdag 28 mei vrijblijvend een keertje meetrainen.

Voor het G-voetbal geldt: ‘normaal wat normaal kan, speciaal waar nodig’. Iedereen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking vanaf ongeveer 6 jaar kan voetballen bij Loenermark. Er is geen boven-leeftijdsgrens. Met de training en het spelen van wedstrijden wordt geprobeerd om de conditie, de mentale weerbaarheid en de motoriek te verbeteren. Maar het allerbelangrijkste is dat de spelers onderling veel plezier beleven. Dat zij uitkijken naar de komende training en wedstrijd. De training start om 18.45 uur en duurt tot 19.45 uur.

g-voetbal@vvloenermark.nl