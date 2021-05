Inbraak aan Dr. Gunningstraat

EERBEEK – In de nacht van zondag 2 op maandag 3 mei is er tussen 1.30 en 1.50 uur ingebroken in een woning aan de Dr. Gunningstraat in Eerbeek. De bewoonster schrok wakker van een luide knal en zag dat het raam van de voordeur was ingeslagen en dat de achterdeur beschadigd was. Ze zag een voertuig, vanuit de richting van de Smeestraat, zonder verlichting voor haar huis rijden. Door de duisternis kon zij de kleur of het merk van de auto niet zien. De politie is op zoek naar getuigen. Mensen die rond het genoemde tijdstip op deze locatie iets bijzonders hebben gezien of gehoord, worden verzocht contact op te nemen via tel. 0900-8844.