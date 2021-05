Ik vind: zon en wind

In de Regiobode van 7 april las ik dat wethouder Inberg van Brummen benieuwd is naar de onderbouwing van de tegenstanders van windmolens. Volgens hem zijn zon en wind goede en bewezen oplossingen. Het is niet vreemd dat hij dit denkt. De campagnes van multinationals Shell, BP en Vattenfall en de actiegroepen Milieudefensie, Wereld Natuur Fonds en Greenpeace hebben effect. Ze brengen op dramatische wijze de boodschap dat alleen hernieuwbare energie (biomassa, zon en wind) de wereld nog kan redden.

De politiek laat zich meeslepen in dit verhaal. In het klimaatakkoord van 2019 komt 60 procent van de verduurzaming tot stand via biomassacentrales. Amper een jaar later worden deze centrales door dezelfde politici als ramp gezien. Ze produceren méér CO2 dan kolencentrales en overal ter wereld wordt kaalslag gepleegd in bossen die CO2 vastleggen. En nog steeds telt dit in de papieren werkelijkheid als duurzaam en CO2 neutraal. Dit is een prachtig voorbeeld van hoe de groene illusie werkt; als de stille kracht van Couperus. Goed ontwikkelde ambtenaren en politici hebben dit bedacht en goedgekeurd, terwijl een kind kan bedenken dat dit niet werkt.

De plannen voor zon en wind sluiten daar naadloos bij aan. Op het eerste gezicht lijken ze goed. Maar omdat de energiedichtheid van deze bronnen erg laag is, is er onmogelijk veel van nodig. De huidige RES plannen zijn nog maar een kruimel van wat ons te wachten staat. De Europese Commissie heeft een waanzinnig plan gelanceerd om 60.000 tot 100.000 windmolens (300 gigawatt) op zee te gaan plaatsen. Een enorme investering die elke 20 jaar (levensduur windmolen) moet worden vernieuwd en die een enorme vervuilende industrie op gang gaat brengen. In de enige echte wildernis die Nederland heeft; de Noordzee. De veel bekritiseerde persiflage van de SP uit 2019 over de EU, met de megalomane Hans Brusselmans, wordt werkelijkheid.

Met niet aflatend mediageweld is de gifgroene boodschap verkondigd en het landelijk bestuur heeft die overgenomen. Daarom heeft Rheden Rationeel een factsheet over zon en wind gemaakt. Deze is te vinden op onze site RhedenRationeel.nl. Hierin staan de feiten over zon en wind keurig op een rijtje. Daaruit blijkt dat het een illusie is dat zon en wind goede en bewezen oplossingen zijn.

Roelof Meijer

Rheden Rationeel