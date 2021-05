Ik vind: Motie Kanaal Zuid

Tot onze verbijstering is er recent een motie aangenomen om op het Kanaal Zuid de snelheid terug te brengen tot 60 km per uur. Het indienen van een motie is uiteraard een onderdeel van het democratisch proces, maar het wordt een probleem als de oorzaak en de feiten niet worden uitgezocht, maar als deze motie op basis van emotie wordt ingediend en aangenomen. Er is voorbijgegaan aan de historie van 44 jaar overleg met de overheid over de N786, waarbij de Kanaalroute in de periferie ligt van de complexe situatie rondom de N786.

Na vele jaren van praten over de juiste infrastructuur is er een coalitie gevormd door de gemeenten Rheden, Brummen en Apeldoorn, de dorpen Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen, Klarenbeek, Loenen, Eerbeek, Spankeren, de Industriekern Eerbeek – Loenen, het GNMF, de Provincie en de grootste transporteur in de regio. Het doel was de infrastructuur van de papierindustrie te verbeteren met behoud van de werkgelegenheid en het welzijn van de regio. Hiervoor zijn diverse rapporten verschenen, Milieu Effect Rapportages, Akoestische Onderzoeken, Natuurtoetsen, Kosten Baten Analyses, Position Paper etc.

Dit gaat om een Zuidelijke en/of Noordelijke ontsluiting richting Dieren/Velperbroek of Apeldoorn A1/ A50. Er liggen inmiddels een aantal alternatieve trajecten waaruit gekozen moet gaan worden.

Wat er dankzij deze ondoordachte motie gebeurt, is dat het verkeer rond en in Loenen drukker wordt en dit zeker niet tot een oplossing zal leiden, je krijgt dankzij deze motie het waterbedprincipe in de regio, bovendien is berekend dat de groei van de bedrijven in de regio met 8 procent per jaar zal stijgen, uiteraard na de ‘coronaperiode’.Het feit dat er een pleister wordt geplakt en niet de zwerende vinger wordt genezen, is onacceptabel. Met elkaar zijn we aan het proberen om een oplossing te vinden voor de toekomstige infrastructuur van de papierindustrie, dit wordt nu doorkruist door de oproep van een actiecomit√© waaraan een deel van de raad op emotionele gronden gehoor heeft gegeven.Het steekt ons dat de organisaties met de grootste mond hun zin krijgen terwijl de regio, die op de achtergrond op een fatsoenlijke manier hun werk doen niet eens gehoord worden, onzes inziens een schande.

namens de Dorpsraad Loenen Zonnedorp,

Willem de Zanger, voorzitter