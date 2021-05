Ik vind: Loslopende honden

Ik woon in Dieren West, vlakbij het prachtige natuurgebiedje De Slenk. Een soort kleine kloof, begroeid met heide. Het lijkt of die heide daar spontaan groeit, maar schijn bedriegt. De heide wordt vrijwillig bijgehouden door Jochum Sevenster. Zonder zijn, nu al jaren durende, goede zorgen was de heide allang verdwenen en was De Slenk nu totaal vergrast. Dag in dag uit zit de heer Sevenster op zijn knieën om de heide bij te houden en het gras te lijf te gaan.

In verband met de steeds terugkerende vergrassing, staat er een bordje bij de ingang van De Slenk dat honden daar niet mogen poepen. En een bordje met uitleg waarom niet. Hondenpoep bevordert de vergrassing en geeft meneer Sevenster nog meer werk aan de instandhouding van De Slenk. De Slenk is dus beslist géén hondenlosloopgebied, maar helaas zijn er nog te veel mensen die daar gewoon hun hond ongecontroleerd laten los lopen.

Zo trof ik laatst een dame, die haar hond lekker de ruimte gaf op De Slenk. Zij zat te bellen op een bankje. Ik sprak haar aan op het loslopen van haar hond en vroeg of zij die wilde aanlijnen. Daarop werd ik afgesnauwd en voor ‘oude heks’ uitgemaakt. Ik liet haar niet met rust en benaderde haar blijkbaar te dichtbij. Waarop ik gesommeerd werd anderhalve meter afstand te houden. Blijkbaar moet ik mij wel aan de coronamaatregelen houden, maar zij niet aan de regels betreffende het aanlijnen van honden. Ik bleef haar lastig vallen tijdens haar telefoongesprek, maar de hond werd niet aangelijnd. Op een gegeven moment was zij mij zat en liep weg. Al telefonerend, de hond nog steeds niet aangelijnd.

Helaas was deze mevrouw niet de enige die ik de laatste tijd heb betrapt op het los laten lopen van de hond in De Slenk. Ik heb er meerdere gezien de laatste maanden. Sowieso erger ik mij aan het laten loslopen van honden op plekken waar dit niet is toegestaan. Niet iedereen is gediend van de aandacht van zo’n dier. Plus dat ze niet allemaal even vriendelijk zijn jegens vreemden.

Graag zag ik vanuit de gemeente wat meer controle betreffende het al dan niet aangelijnd lopen van honden: het zou me een lief ding waard zijn als de hondencontroleur weer terugkwam!

Maaike van Gilst,

Dieren

(ingekort door redactie)