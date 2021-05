Ik vind: In actie tegen windmolens in Brummen

Het is belangrijk dat inwoners nu in actie komen, omdat gemeente Brummen de voorstellen van de CleanTechRegio met betrekking tot plaatsing van 250 meter hoge windmolens wil gaan opvolgen. Uit de besluitenlijst van de Gedeputeerde Staten (provincie Gelderland) van 02 februari 2021 blijkt uit het punt ‘Verkenning windenergie op en rondom de Veluwe’ dat de CleanTechRegio met haar zoektocht naar windmolenlocaties veruit het meest ambitieus is van de zes regio’s die grenzen aan de Veluwe. De CleanTechRegio heeft als enige in een kern(natuur)gebied een zoekzone voor windmolens opgenomen in het conceptplan (Hall en omgeving).

De plannen van CleanTechRegio worden door de gemeente Brummen klakkeloos overgenomen en gepresenteerd als de enige waarheid. CleanTech heeft geen rekening gehouden met inwoners, natuurwaarden en gezondheidsschade. Worden de plannen van concept-RES 1.0 uitgevoerd, dan verandert Brummen in een industriegebied waar geen plek is voor mens, dier en natuur.

Tevens is de gemeente Brummen in gebreke gebleven als het gaat om informatievoorziening en het betrekken van inwoners. De doelstelling dat alle gemeenten in Nederland zelf hun energie moeten gaan opwekken is een opgave aan bestuurders, met de opdracht dit samen te doen met de inwoners. Er wordt door de gemeente echter geen draagvlak gegeven voor kleinschalige initiatieven van inwoners in Brummen zelf. Inbreng van inwoners wordt niet serieus genomen. Tot nu is gemeente Brummen vooral bezig om grootschalige investeringen mogelijk te maken, zoals in de plannen van CleanTechRegio RES 1.0.

Kom op voor uw leefomgeving en dien een bezwaarschrift in, dit kan tot en met 29 mei. Uw brief kunt u sturen naar gemeente Brummen t.a.v. P. Severens, Engelenburgerlaan 31, 6971BV Brummen of p.severens@brummen.nl.

Laten we als inwoners van Brummen de raadsleden oproepen om af te zien van zoekgebieden voor windmolens in Brummen in RES 1.0. De raadsleden zijn de uiteindelijke beslissers over onze gezondheid en welzijn. Meld je aan voor het raadsforum op 20 mei aanstaande (aanvang 20.00 uur). Elke spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. Dit kan via www.brummen.nl/formulieren/forumvergadering-aanmelden

Heb je vragen over het inspreken, stuur dan een mail naar de griffier. griffie@brummen.nl. Kun je zelf die avond niet, maar wil je dat jouw mening gehoord wordt, neem dan ook contact op met de griffier.

Drs. Annelies van der Drift,

namens inwoners van Hall