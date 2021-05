Ik vind: Effecten van windturbines op gezondheid

In het ontwerp-RES 1.0 (Regionale Energie Strategie) is de omgeving van Hall aangewezen als zoekgebied voor een cluster windturbines van 250 meter hoog. In het ontwerp-RES 1.0 die wethouder Inberg aan de raad wil voorleggen kan de afstand tussen de windturbines en woningen minder dan 400 meter bedragen.

Op de website windalarm.amsterdam/nl/documenten is onder het kopje ‘gezondheid’ een brandbrief te vinden, ondertekend door meer dan honderd artsen, die waarschuwen voor de ernstige gezondheidsschade van windturbines voor omwonenden.

Windturbines leiden tot stress, slaapstoornissen en slapeloosheid. Bij mensen ouder dan 65 jaar is een significant verhoogd risico op hoge bloedruk, met een verhoogde kans op een hartinfarct, beroerte en hartfalen. Bij kinderen leidt het windturbinegeluid tot slaapstoornissen neuronen-verlies, verlies van geheugenfunctie, stagnerende cognitieve vermogens, toename van gedragsproblemen en verminderd welbevinden. Tenslotte is verstoorde slaap bij kinderen geassocieerd met overgewicht en diabetes. Windturbines leiden tot ernstige chronische geluidshinder bij omwonenden vanwege het intermitterende ‘zwoep’-geluid en ernstige hinder door zichtbaarheid overdag en knipperlichten ‘s nachts.

In een ander zeer lezenswaardig document op dezelfde website, PP Windalarm Geluidshinder en gezondheidsschade Windturbines 2021 01 26 v1, wordt duidelijk hoezeer wij als inwoners van Brummen en elders in Nederland de dupe dreigen te worden van de machtige windmolenindustrie zoals deze zich inmiddels heeft ontwikkeld. De Nederlandse geluidsnorm voor windturbines van 47dB is aan de tekentafel bedacht om maximaal windenergie mogelijk te maken. Tegen het advies RIVM in, is de huidige geluidsnorm in 2011 toch ingevoerd.

De Nederlandse geluidsnorm is de slechtste van Europa. Deze huidige geluidsnorm leidt tot 7-9 procent ernstig gehinderden binnenshuis en 20 procent buitenshuis. Omdat deze toegestane geluidsnorm van 47 dB een gemiddelde over het hele jaar is, zijn er tijden dat deze belasting extreem hoog is.

Mijn conclusie is dat windturbines niet thuishoren in ons bewoond buitengebied en dus niet in de gemeente Brummen.Oproep aan iedereen om een bezwaarschift in te dienen, anders legt de gemeente Brummen de rode loper uit voor de grote investeerders. Bezwaar indienen kan tot en met 29 mei bij P. Severens van de gemeente Brummen, p.severens@brummen.nl. Informatie over ontwerp-RES 1.0 kunt u vinden op www.brummen.nl.

Drs. Annelies van der Drift

Namens inwoners van Hall