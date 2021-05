Ik vind: Buurtbus Dieren rijdt weer, maar…

Ha, de buurtbus rijdt weer! Ik ben er blij mee, want hier in Dieren-Zuid kun je nog geen half volkoren of pak koffie kopen. Sinds ik hier woon, reed de buurtbus niet vanwege corona. Erg jammer, want door toenemende evenwichtsstoornissen en slecht zicht moet ik alles lopen, met wandelstok. Autorijden en fietsen durf ik niet meer. Eens per 5 à 6 dagen sjok ik daarom de 2 keer 1,5 km naar het Callunaplein, een wandeling van een kleine twee uur. Goed voor het ‘bewegen’, maar het is niet altijd goed weer en je moet vooral niets vergeten. Ik wil liever niet om hulp vragen: mensen zijn vanwege corona misschien terughoudend om niet-huisgenoten in hun auto mee te nemen.

Ik laat zware en/of omvangrijke boodschappen van de supermarkt daarom bezorgen maar de wachttijden zijn lang, er is een minimumbesteding die je als alleenstaande niet snel ‘haalt’ en je wilt en moet ook verse dingen eten en soms zomaar iets lekkers. Ik was dus blij te lezen dat de buurtbus weer gaat rijden. Alleen blijkt die, net als bus 43, niet dichter bij huis te komen dan het station – nooit en te nimmer doet hij Oud-Dieren aan.

Een van de chauffeurs vertelde me dat dat ooit wel geprobeerd was, ik meen via de Hogestraat en de Zutphensestraatweg, maar dat er destijds te weinig klanten waren en de route daarom weer ingekort was. Logisch in tijden van efficiency en marktwerking, maar wel jammer voor het waarschijnlijk allengs toenemende aantal minder mobiele maar wel op hun zelfstandigheid gestelde (en door de overheid daar ook toe verplichte!) ouderen.

Daarom wil ik ervoor pleiten dat de buurtbus die kleine omweg van hooguit één kilometer weer eens probeert, al was het maar een paar keer per dag of zelfs per week, want ook in Dieren-Zuid worden mensen ouder. Ik zal toch niet de enige hier zijn die vandaag of morgen niet meer kan of durft te fietsen of autorijden om z’n boodschappen te doen?

De huidige buurtbus tot het station scheelt voor mij een beetje, maar het is slechts de helft van de afstand tussen huis en de broodnodige winkels. Een korte omweg door het oude dorp zou mij enorm helpen, en waarschijnlijk ook anderen.

Jacob Vossestein

Dieren-Zuid