Huldiging voor jarenlange bestuursfunctie

EERBEEK РHengelsportvereniging Eerbeek en Sportvisserij Oost-Nederland hebben onlangs twee bijzondere leden van de vereniging in het zonnetje gezet. Twee heren zijn niet alleen al heel lang lid, maar maken ook al heel lang deel uit van het bestuur. Zo heeft G.J. Peters de afgelopen 25 jaar diverse functies vervuld, momenteel is hij secretaris. Ook J. van Milligen heeft in zijn 40-jarige loopbaan als bestuurslid verschillende functies vervuld, waaronder jeugd- en wedstrijdcoördinator. Beide jubilarissen ontvingen een bos bloemen en een envelop met inhoud van de vereniging. Van Sportvisserij Oost-Nederland kregen zij een zilveren en gouden speld. De vereniging hoopt dat de twee zich nog lang in blijven zetten voor de hengelsport in Eerbeek.