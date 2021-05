Huiszwaluwtil biedt warm welkom aan Hallse zwaluwen

HALL – Huiszwaluwen vinden sinds kort in Hall een prettig thuis. Eind april werd hier een nieuwe huiszwaluwtil officieel geopend door Evie Holtslag en wethouder Ine van Burgsteden.

Initiatiefnemers voor de huiszwaluwtil zijn Dorpsraad Eerbeek-Hall en woningbouwvereniging Veluwonen. Door verschillende omstandigheden heeft de huiszwaluwkolonie het moeilijk in Hall. Tijdens een eerdere actie om in het dorp kunstnesten te plaatsen, ontstond bij Mark Holtslag, lid van de Dorpsraad, het idee voor een huiszwaluwtil.

Een mooi idee, maar wel één met een behoorlijk kostenplaatje. En dus ging de Dorpsraad op zoek naar co-financiering. Deze werd, na een tip van de gemeente, gevonden bij Veluwonen. De woningstichting gaat woningen vervangen in het dorp en moet daarbij natuurcompensatie uitvoeren voor het verlies aan nestgelegenheid. In goed overleg kregen Veluwonen, gemeente Brummen en de Dorpsraad de handen op elkaar voor de realisatie van een zwaluwtil.

De gekozen til voldoet niet alleen aan de wettelijke eisen voor natuurcompensatie, maar is ook een mooi aangezicht voor het dorp. De gemeente heeft de locatie beschikbaar gesteld en Veluwonen zorgde voor het grootste gedeelte van de financiering. De Dorpsraad zorgde voor de planning en organisatie en verstrekte het laatste stuk van de financiering.

Er is gezocht naar zoveel mogelijk lokale inbreng bij de klus en dat is gelukt, meldt de Dorpsraad trots. De til zelf is gemaakt door ketentechniek Apeldoorn, onderdeel van Riwis Zorg & Welzijn. De paal is vervaardigd door Metaaltechniek Brummen en het informatiebord maakte Hilarius uit Brummen. De fundering is geplaatst door bouwservice Hol uit Eerbeek en het totaal van paal met til is uiteindelijk geplaatst door Anton Stevens grondwerk & dienstverlening.

De til werd vrijdag 30 april officieel geopend. Naast vertegenwoordigers van de Dorpsraad Eerbeek-Hall en Veluwonen waren de wethouders Ine van Burgsteden en Pouwel Inberg van de gemeente Brummen aanwezig, evenals een vertegenwoordiger van de stichting Hall-Leeft. De opening werd officieel nadat Evie Holtslag en wethouder van Burgsteden samen het informatiebord bij de zwaluwtil hadden onthuld (foto).

Vanwege COVID-19 liep de realisatie een aantal maanden vertraging op maar de zwaluwen, die sinds half april langzaam terugkeren van hun overwintering, kunnen vanaf dit jaar gebruik maken van een mooie nieuwe nestellocatie. Er is zelfs al een sprietje stro gezien als eerste teken van bewoning.