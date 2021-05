Huisarts Marlies van Berkel voelt zich al thuis in Loenen

LOENEN – De nieuwe Loenense huisarts Marlies van Berkel werkt pas een paar weken in het dorp, maar voelt zich er al helemaal thuis. Zij nam in de Huisartsenpraktijk Loenen de plaats in van arts Lous Thomson, die na 34 jaar stopte met werken. Marlies deed zes jaar geleden al enige ervaring op in Loenen, toen ze haar studie als huisarts afrondde.

Marlies van Berkel (36) is geboren in Schijndel in Noord Brabant. Zij woont nu in Elst en heeft drie dochters van 5, 7 en 10 jaar. Marlies volgde de artsenopleiding in Nijmegen en studeerde in 2015 af als huisarts. De medische belangstelling kreeg zij van huis uit mee van haar ouders, die als verpleegkundigen werkten.

Aanvankelijk wilde Marlies gaan werken in het ziekenhuis, maar dat beviel toch niet zo goed. Van Berkel: “Het huisartsenvak heeft mij altijd aangetrokken, omdat allerlei mensen van jong en oud met uiteenlopende problemen op het spreekuur komen. Het is laagdrempelig. Je staat dichter bij de mensen.”

Na de zesjarige studie geneeskunde volgt de drie jaar durende huisartsenopleiding. Marlies merkte het grote verschil tussen het werken in de stad en een dorp.

Na haar huisartsenopleiding deed ze op verschillende plekken ervaring op door korte tijd waar te nemen voor artsen met bijvoorbeeld zwangerschapverlof. Ze heeft het laatste jaar van de opleiding tot huisarts in Loenen gewerkt en werd daarbij begeleid door de Loenense huisartsen.

Het was voor dokter Van Berkel een verrassing toen Jeroen de Witte van de Loenense Huisartsenpraktijk haar opbelde met de vraag of zij interesse had om opvolgster te worden van dokter Thomson. Ze hoefde er maar kort over na te denken, want aan Loenen had ze nog prima herinneringen. Marlies keek er naar uit om wederom kennis te maken met de Loenenaren. Ze komt nu vanaf 1 april twee dagen per week vanuit Elst naar Loenen. De afstand is voor haar prima te doen.

De nieuwe huisarts heeft een groot gebied waar haar patiënten wonen. Vaak blijven de ouderen, die noodgedwongen moeten verhuizen naar een bejaardencentrum in Eerbeek of Beekbergen, de vertrouwde Loenense huisarts houden. Van Berkel vindt dat geen punt. Ze komt graag naar de ouderen. Het is haar wel opgevallen dat de ouderen in het dorp aardig zelfredzaam zijn. Ze proberen zo lang mogelijk op eigen benen te staan, met de ondersteuning van familie.

Van Berkel weet dat het spreekuur houden van een huisarts geheel anders is dan vroeger. De arts heeft geen witte jas meer aan en luistert wellicht ook meer naar de patiënten die graag willen vertellen wat zij over hun ziekte of aandoening hebben gelezen op internet of hebben gehoord. Zij vindt het wel prettig om met de patiënt hierover van gedachten te wisselen. Van Berkel: “Ik luister graag met een open houding en brede blik naar ieders verhaal, waarna we samen bekijken waarmee men het beste is geholpen.”

Foto: Martien Kobussen

Foto: Marloes van Berkel hoefde maar kort na te denken voor zij besloot huistarts te worden in Loenen