Herbouw bakkerij op Brummens Marktplein gestart

BRUMMEN – De herbouw van Bakkerij de Winkel op het Marktplein in Brummen is begonnen. Op maandag 10 mei is in klein gezelschap de start van de bouw gevierd. Het pand werd in oktober 2019 verwoest door de grote brand op het Marktplein.

Het nieuwe pand krijgt, net als het oude, op de benedenverdieping een winkelruimte voor Bakkerij de Winkel. Daarboven komen twee appartementen. Het pand wordt gasloos en voorzien van lucht-warmtepompen en zonnepanelen. De gevelafwerking wordt opgebouwd met hoogwaardige en onderhoudsarme materialen, meldt eigenaar Maarten Bruil. Voor optimale bereikbaarheid van de appartementen wordt er een lift geplaatst waardoor deze ook aantrekkelijk zijn voor oudere of mindervalide bewoners. Bruil vertelt: “Samen met architect Henk Leeflang is er gewerkt naar een eindresultaat voor optimaal wonen en werken en een gebouw met uitstraling die recht doet aan één van mooiste locaties van Brummen.” De bouw wordt gedaan door Van Wijnen.

Erno de Winkel en Sander de Rooij, eigenaren van Bakkerij de Winkel zijn, ondanks dat zij nog steeds last hebben van de brand, blij dat de bouw van start is gegaan. “Het voelt alsof het voorjaar nu echt gaat beginnen en de zon weer opkomt bij Bakkerij de Winkel.” Ze kregen een olijfboompje cadeau, als symbool voor een nieuw begin. Sinds vorig jaar is de bakkerij tijdelijk gevestigd aan de Ambachtstraat. Als de bouw voorspoedig verloopt, kunnen Erno en Sander eind dit jaar weer op hun oude plek terecht.