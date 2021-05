Havikshof in meivakantie open

KLARENBEEK – Roofvogeltuin De Havikshof in Klarenbeek is in de meivakantie dagelijks geopend van 13.00 tot 16.30 uur. Deze unieke tuin biedt een combinatie van roofvogels en een parkachtige aangelegde tuin voorzien van een grote waterpartij. Wie een bezoekje wil brengen aan de tuin dient wel even te reserveren. Dit kan bij voorkeur per mail via a.zuidema@hotmail.nl of via tel. 055-301 27 98. De tuin van Tjipke en Annie Zuidema is te vinden aan de Oudhuizerstraat 36a te Klarenbeek.