Handtekeningen tegen windmolens in Brummen

BRUMMEN – Bijna 900 handtekeningen nam burgemeester Alex van Hedel woensdagmorgen 19 mei in ontvangst uit handen van Jeroen Eikholt en Anne Zekveld. De handtekeningen zijn afkomstig van mensen die geen windmolens willen in de landgoederenzone van de gemeente Brummen.

Eikholt en Zekveld zetten zich, als bewoners van het buitengebied, in voor behoud van het Brummens landschap. Dat doen zij het liefst via het participatietraject van de gemeente, maar voelen zich de laatste tijd steeds minder gehoord. “We hebben veel bijgedragen aan concepten en ingesproken, maar zien onze input nauwelijks terug in de plannen. Hier en daar is er iets mee gedaan, maar niet op de punten die ertoe doen. We hebben het idee dat de gemeente juist alle ruimte zoekt om windmolens toch mogelijk te maken.”

Eikholt en Zekveld zijn vooral bang dat het lokale beleidskader voor windenergie, dat het motto ‘het landschap is leidend’ heeft, juist te veel mogelijkheden schept voor het plaatsen van windmolens in plaats van het landschap te beschermen. “Nu de wespendief in beeld is, is berekend dat in de hele CleanTech Regio plaats is voor maximaal 5 windmolens. Hiervan zou er één in Brummen kunnen staan. Waarom wil de gemeente dan ruimte bieden aan drie?”, vraagt Zekveld zich af. “Door de aanwezigheid van de wespendief mogen er sowieso de komende jaren geen windmolens worden geplaatst, er wordt nader onderzoek gedaan. Neem die tijd dan om ook verder te kijken en dan een goed en weloverwogen besluit te nemen. Die knoop hoeft nu nog niet te worden doorgehakt.”

Alle inspraak en moeite ten spijt hebben Eikholt en Zekveld inmiddels het idee dat de gemeente vooral haar eigen plan trekt en dat vinden ze erg spijtig. “We willen nog steeds op inhoud het gesprek voeren, maar merken dat er ook andere belangen meespelen die zwaarder wegen”, aldus Eikholt. Daarom stellen ze zich nu wat strijdbaarder op. Zo hebben zij dus de petitie overhandigd aan de burgemeester, maar geven hem, het college en de gemeenteraad ook een aantal punten en adviezen mee ter overweging.

Daarnaast willen zij zich meer op de politiek gaan richten. Donderdag 20 mei hebben zij ingesproken in het raadsforum en de twee zijn van plan nu de diverse fracties te benaderen. “Nu is de tijd om actie te ondernemen. Er zijn veel inwoners die nog nauwelijks weten wat er speelt, maar als de plannen straks ter inzage liggen, is het eigenlijk al te laat.”