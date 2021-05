Gulle gevers redden Doesburgse speeltuin Kindervreugd van de ondergang

DOESBURG – Onlangs startte de SP Doesburg een actie om speeltuin Kindervreugd te redden van de ondergang. De actie is een groot succes. Al binnen een week was het streefbedrag van 5000 euro ruimschoots gehaald. Initiatiefnemer van de actie, raadslid Nicole Hammink, is overweldigd door het succes. “Ik had wel verwacht dat het zou leven bij de Doesburgers, maar had niet gedacht dat het zo snel zou gaan.”

Nicole startte de actie omdat ze vond dat er iets moest gebeuren. Door coronamaatregelen en verschillende lockdowns zijn de inkomsten van Kindervreugd drastisch gedaald. Verhuur en bingo’s gingen niet door, ijsverkoop was verboden en de speeltuin was enige tijd gesloten. “Als gemeenteraadslid van de SP heb ik de raad heb ik meerdere malen gevraagd of er geen tegemoetkoming van vaste lasten mogelijk was, maar dit bleek niet het geval. De speeltuin viel overal buiten. Zonder inkomsten zou de speeltuin het niet langer redden en haar deuren na ruim 70 jaar moeten sluiten.”

Ze besloot een crowdfundactie te starten, waar de partij zelf 10 procent inbracht. De actie werd al snel eens succes. Het bleek dat veel Doesburgers de speeltuin een warm hart toedragenm want binnen de kortste keren werd het streefbedrag gehaald. Dit was een grote opluchting voor vrijwilligster Ria van Halteren. Zij kwam als kind al naar de speeltuin en is al 18 jaar vrijwilliger bij Kindervreugd. ” Ik ben erg blij dat het gelukt. ” Ria moest wel even een drempel over om de hulp te accepteren. “Ik vond het in het begin wel lastig, want we hebben ons altijd zelf gered. Maar nu ging dat niet meer.”

Meer dan speeltuin

Volgens Ria is Kindervreugd veel meer dan alleen een speeltuin. “Het zorgt voor verbondenheid in de wijk. Mensen die nieuw zijn leren elkaar hier kennen. Het gebouw wordt ook gebruikt door verschillende organisaties, zoals het Naaialtelier en de SP, maar ook voor knutselmiddagen en bingo’s.” Dat laatste is een belangrijke inkomstenbron van de speeltuin, die door corona helemaal is weggevallen. “Normaal gesproken houden we twee keer per maand een bingo voor kinderen en een keer per maand voor volwassenen. De inkomsten hiervan gebruiken we voor het onderhoud van de speeltuin”, aldus Ria. De toekomst van de speeltuin ziet er dankzij de crowfdfundingsactie weer een stuk zonniger uit. “Met het geld kunnen we onze kosten betalen en is de toekomst van de speeltuin voorlopig veiliggesteld.”

Ijsjes en pizza

Zaterdag 8 mei biedt SP het ingezamelde geld aan. Om er toch een klein feestje van te maken, zijn kinderen van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Vanaf 14.00 uur is er ijs van IJspoort Doesburg en pizza van pizzeria Doneria. Het adres van speeltuin Kindervreugd is Marijkelaan 1 in Doesburg. Tot zaterdag 8 mei is het mogelijk om te doneren via: www.doneerdoel.nl/actie/3344/redt-de-speeltuin-kindervreugd-doesburg

Foto: Cynthia Vos