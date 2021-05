Glasvezel in Doesburg komt steeds dichterbij

DOESBURG – DELTA Fiber Netwerk start een glasvezelcampagne in Doesburg. Als 25 procent van de inwoners ‘ja’ zegt tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk en vóór 15 juli 2021 een abonnement afsluit bij één van de telecomaanbieders, komt er glasvezel.

De grote blauwe dino was de afgelopen twee weken niet te missen op het parkeerterrein van Only for Men in Doesburg. Deze dino kondigt voor Doesburg een nieuw tijdperk aan; een tijdperk met internet via glasvezel. “Na de aanleg van glasvezel in het buitengebied Achterhoek Zuid, waaronder het buitengebied van gemeente Doesburg valt, is de volgende stap naar Doesburg een mooi vervolg”, aldus wethouder Birgit van Veldhuizen van gemeente Doesburg. “Ik ben dan ook blij dat Doesburg nu de kans krijgt om aan te sluiten op een snel glasvezelnetwerk. Zo is ook Doesburg voorbereid op de steeds digitaler wordende samenleving.”

Brief

“Wij hebben vertrouwen in de glasvezelcampagne in Doesburg. Als we de campagne succesvol afronden en de 25 procent aanmeldingen wordt behaald, zijn wij voornemens bij alle woningen een glasvezelaansluiting in huis te plaatsen. Geheel Doesburg is dan helemaal klaar voor de toekomst met glasvezel”, aldus projectleider Albert Gunsing van DELTA Fiber Netwerk.

Inwoners van Doesburg die in aanmerking komen voor een glasvezelaansluiting worden persoonlijk geïnformeerd door middel van een brief. Ook kan men op gavoorglasvezel.nl een postcodecheck doen om te zien of het adres in aanmerking komt voor glasvezel. Melden inwoners zich vóór 15 juli 2021 aan, dan is de glasvezelaansluiting gratis. Het enige dat men betaalt zijn de abonnementskosten voor internet, tv en/of bellen bij de telecomaanbieder.

Informatiepunt

DELTA Fiber Netwerk opent een Glasvezel Informatiepunt aan de Meipoortstraat 48A in Doesburg. In deze tijdelijke winkel kunnen inwoners terecht met vragen. Ook is het mogelijk om hier een abonnement af te sluiten. De openingstijden zijn woensdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 18.00 uur en zaterdag 10.00 tot 17.00 uur.

Donderdag 27 mei houdt DELTA Fiber Netwerk om 19.30 uur een online informatieavond voor inwoners van Doesburg. Tijdens deze avond wordt een presentatie gegeven waarin alles over glasvezel én over de campagne uitgelegd wordt. Na afloop is er ruimte om vragen te stellen. De informatieavond vindt online plaats. Aanmelden kan via gavoorglasvezel.nl.

Foto: Henk Kuipers

Foto: Het Glasvezelinformatiepunt werd geopend door Piet Grootenboer, directeur van Delta Fiber Netwerk, en Birgit van Veldhuizen, wethouder van de gemeente Doesburg