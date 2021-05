GGD opent XL-vaccinatielocatie in Sportpark Molenbeke Arnhem

ARNHEM – Vanaf dinsdag 25 mei start GGD Gelderland-Midden met vaccineren in Sportpark Molenbeke in Arnhem. De extra XL-vaccinatielocatie is nodig om in juni Gelderlanders massaal te kunnen vaccineren tegen corona.

De komende maanden ontvangt Nederland flink meer coronavaccins. Demissionair minister De Jonge heeft aan de GGD-en gevraagd om zich voor te bereiden op het plaatsen van 2 miljoen prikken per week in de maand juni. GGD Gelderland-Midden werkt daarom hard aan het vergroten van de priksnelheid. Ook wordt het aantal priklijnen per locatie uitgebreid en worden de openingstijden van de vaccinatielocaties mogelijk tijdelijk verruimd. Met de opening van de XL-vaccinatielocatie in Sportpark Molenbeke vergroot de GGD de vaccinatiecapaciteit in de regio met nog eens 4000 prikken per dag.

Directeur Henk Bril van de GGD Gelderland-Midden benadrukt dat spreiding van locaties in de regio een belangrijk streven blijft: “De komende tijd schalen we enorm op. Alleen al in onze regio gaan we in juni naar 11.000 vaccinaties per dag. Om dat waar te maken hebben we een echt grote locatie nodig, zodat we veel mensen tegelijk kunnen ontvangen en ons schaarse medische personeel optimaal kunnen inzetten. We zijn blij dat Sportpark Molenbeke op zo’n korte termijn beschikbaar is en dat al onze samenwerkingspartners er samen met ons de schouders onder zetten. Om de bereikbaarheid te vergroten, gaan we wel door met de gespreide uitbreiding van het aantal locaties in de regio.”

Gezien het geplande aantal vaccinaties adviseert de GGD Gelderland-Midden mensen om zoveel als mogelijk zonder auto naar de vaccinatielocatie te komen. Sportpark Molenbeke is goed bereikbaar per openbaar vervoer (450 meter vanaf station Velperpoort) en per fiets.