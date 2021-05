Geraniumactie Klarenbeek gaat niet door

KLARENBEEK – De traditionele verkoop van geraniums door de afdeling volleybal van de sportclub Klarenbeek gaat vanwege de beperkende maatregelen tegen het coronavirus dit jaar niet door. De organisatie vindt het risico van verspreiding van het virus te groot. Er is geprobeerd een alternatieve verkoop te organiseren, maar dit bleek niet haalbaar. Elk jaar is de zaterdag voor Moederdag het moment voor de leden van de volleybal om planten te verkopen. Met veel inzet van veel leden was dit altijd een groot succes. Veel mensen rekenden erop. Het besluit om dit niet door te laten gaan valt de afdeling zwaar. Volgend jaar zullen de leden vol goede moed met de kwalitatief goede planten weer aan de deur staan.