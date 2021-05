Gemeente Rheden buigt zich over toekomst van kerken

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden stelt in dit jaar een kerkenvisie op. De gemeente is bezig met een inventarisatie van alle kerkgebouwen en gaat met eigenaren en belanghebbenden in gesprek over de toekomst van deze gebouwen.

Met het opstellen van de kerkenvisie verkent de gemeente hoe belangrijke en waardevolle religieuze gebouwen in stand kunnen worden gehouden. Hiervoor gaat zij in gesprek met eigenaren en belanghebbenden van dertig kerkgebouwen in de gemeente. Ieder gebouw krijgt een eigen paspoort met daarin de gegevens van het gebouw, zoals de grootte, een beknopte historie, het gebruik en de bestemming. Er wordt gekeken naar hoe het kerkgebouw er voor staat en welke problemen er zijn. Maar ook of er door slimme samenwerking misschien kansen zijn voor het betreffende kerkgebouw. Het opstellen van deze visie wordt financieel mogelijk gemaakt door een subsidieregeling van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

In Nederland worden steeds meer kerken aan de eredienst onttrokken. Daarnaast hebben eigenaren moeite met de instandhouding van het gebouw. De ervaring leert dat er veel vragen zijn over hoe we in de toekomst met onze kerkgebouwen om moeten gaan. Het vraagt om maatwerk om die vragen te beantwoorden.