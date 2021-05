GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden blijft samenwerken met Sjors Sportief en Sjors Creatief. Kinderen kunnen hiermee op een laagdrempelige manier kennismaken met sportieve en creatieve activiteiten. Verenigingen en organisaties kunnen de komende weken hun activiteiten aanmelden.

Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn de boegbeelden van het gelijknamige sport- en cultuurstimuleringsproject dat in 2017 van start ging. Het project maakt het voor kinderen mogelijk om op een laagdrempelige manier, vaak gratis, kennis te maken met de sportverenigingen en cultuurinstellingen in Rheden. Denk aan sportlessen, maar ook tekenen en schilderen, koken en muziek maken.

Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn initiatieven van de gemeente Rheden in samenwerking met de sportverenigingen, cultuurorganisaties en andere activiteitenaanbieders, vertelt Marc Budel: “Als gemeente vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen kennis kunnen maken met sport en cultuur. Sjors maakt het voor basisschoolleerlingen mogelijk om het veelzijdige aanbod aan sport- en cultuuractiviteiten in onze gemeente te ontdekken. Zónder dat ze daarbij meteen ergens lid hoeven te worden.”

Het aanbod van Sjors Sportief en Sjors Creatief wordt aan het begin van het schooljaar gepresenteerd in het Sjorsboekje, dat leerlingen van groep 1 tot en met 8 van alle basisscholen in Rheden ontvangen. “Om de kinderen een zo veelzijdig mogelijk aanbod te bieden, roepen we sportverenigingen en cultuurinstellingen op om zich bij dit mooie project aan te sluiten”, aldus Budel. “Op de website www.sportstimulering.nl kunnen aanbieders hun proeflessen en activiteiten heel eenvoudig aanmelden. Hopelijk doen ze dat de komende weken massaal, zodat we dit project met elkaar tot een groot succes kunnen maken.”

Voor verenigingen zijn de Sjors-projecten een mooie kans om nieuwe, jonge leden aan te spreken.