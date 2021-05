Geen nieuwbouw sporthal

Sporthal Beumerskamp op de Beinum moet gesloopt worden, hij is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de huidige eisen. De meest geschikte plaats voor herbouw is bij Zwembad Den Helder. Aan de Breedestraat komt dan ruimte voor uitbreiding van de Dekamarkt en woningbouw. Het parkeerprobleem is opgelost.

De gemeente kiest er echter voor om de oude sporthal voor tienduizenden euro’s op te knappen. Een financiële verkwisting voor onze armlastige gemeente. Waarom wordt er niet gekozen voor een prachtig en duurzaam sportcomplex, waar sporthal, zwembad, korfbal en kegelbaan gecombineerd kunnen worden met een sportschool, fysiotherapeut en een ruimte voor ouderen, wijkraad Ooi, andere verenigingen en het jeugdcomplex van 0313. Het zou een permanent beschikbaar evenemententerrein kunnen worden voor bijvoorbeeld de kermis, muziekevenementen en rommelmarkten. Doesburg gaat een regiofunctie vervullen, mede dankzij goede bereikbaarheid en parkeergelegenheid. Soortgelijke accommodaties hebben elders hun succes bewezen.

De combinatie zwembad en sporthal met gezamenlijke horeca heeft een grote aantrekkingskracht en stimuleert potentiële sporters meer te bewegen. Het is belangrijk dat mensen aan hun gezondheid werken, een betere conditie en weerstand opbouwen en een gezond gewicht halen en behouden. De jeugd kan elkaar in deze nieuwe situatie ontmoeten en samen sporten. Er ontstaat saamhorigheid, dat criminaliteit en overlast tegengaat. Er komt ruimte voor ouderen om samen activiteiten te ondernemen, zodat zij niet vereenzamen.

Zwemvereniging D.W.V. heeft in samenwerking met hoofdsponsor Retail Bouw Nederland een bouwtekening gemaakt. De gemeente Doesburg heeft geen enkele belangstelling en parkeert de bouw van een nieuwe sporthal voor 5 jaar. De enige reden: gebrek aan financiën. Er zijn echter diverse overheidsregelingen waar bijna gratis geld verworven kan worden in de vorm van subsidies, giften en leningen tegen bijna 0 procent rente. Met verkoop van de grond aan de Breedestraat komt een aanzienlijk bedrag vrij. D.W.V. daagt de gemeente uit om door te laten rekenen wat een nieuwe sportaccommodatie kost en dit af te zetten tegen de huidige kosten van energie, personeel en de ‘oplapinvesteringen’ van de Beumerskamp.

We hebben sterk het vermoeden dat de coalitie en wethouder zich op de vlakte houden in aanloop naar de verkiezingen in maart. D.W.V. nodigt deze bestuurders uit voor een gesprek op korte termijn: de tijd is juist nu rijp om een beslissing te nemen. Het is tijd voor daadkracht om onze stad weer trots en leefbaar te maken en positief op de kaart te zetten.

Walther Eenstroom, voorzitter D.W.V.

Henkjan Kets, secretaris D.W.V.