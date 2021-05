Foi,foi: De snoek

Laats sprak ik nog un hengelaar. Van die luu ku’j soms wat leuks gewaar wörden. Hee had ut noe oaver de grote karpers die evangen wörden in un groot water hier in de buurte. Hee wol niet zeggen woar ut krek was, want hee was bange dat anderen dan ok doar de hengels zollen uutgooien. Volgens um bint de karpers hier alderbastend groot. Ze gruuit goed umdat d’r veul voeding veur die beesten in ut water zit. Hee had van iemand eheurd dat die pas nog un paar joekels van disse vissen hadden evangen van 38 pond en eentje van 40 pond, goa d’r maar is anstoan. Ik vinne dit al zo groot maar hee beweren dat d’r pas elejen nog un andere kanjer d’r uut is ehaald van 45 pond. Ie holt ut niet veur meugelijk. Maar ik mot ut eerst zien heur, veurdat ik ut geleuve. Ut bint allemoal van die hengelverhalen woar ie oe wel un bitjen achter de oaren mot krabben.

Van dezelfde keerl heuren ik nog un andere verhaal dat ik hier ok effen uut de doeken wil doen. Mo’j is heuren wat d’r met Jan en Piet is gebeurd doar an die grote plas. Ie holt ut niet veur meugelijk, maar ja ut is mien zo verteld en ik kan ok niet zeggen dat ut niet zo is.

Beiden waren fanatieke vissers op snoeken. Ze hadden de spullen hartstikke mooi veur mekaar. Hengels, kleding, tentjes en nog veul meer. De hobby moch wat kosten. D’r ging hun niks boaven ut vangen van zo’n grote snoek. Die gif zich ok maar niet zo gewonnen, dat beest dat blif vechten töt ut laatst toe en dat vindt de echte hengelaars pas mooi.

Op un margen zaten beiden weer an de plas te loeren noar de dobber. Ze hadden hun zaakje goed veur mekaar. Ook noe zaten Jan en Piet weer op un mooie plekke. In die tied mochen ze nog un lèvende vis aan de hoake doen um un snoek te vangen. Noe mag dat niet meer en mot ze ut met zo’n kunstding doen. Dat vinden meesten maar helemoal niks. Jan en Piet hadden eerst un paar kleine vissies evangen en die gingen d’r weer an veur de snoek. Ze zaten al effen te wachten en wachten en niks heur. Opens doar ging ut gebeuren. Precies op ut zelfde moment ging de dobber onder van Jan en ok van Piet. Beiden zeiden tegelieke: “Ik heb goed beet.” De beide vissers wollen de buit binnen halen, maar keken met grote ogen toen ze an de kante zagen wat d’r gebeurd was. Jan en Piet hadden samen dezelfde snoek evangen! Dat hadden ze nog nooit mee emaak. Bliekbaar had de snoek rap achter mekare de beide visjes van onze hengelaars op evreten. Samen hadden ze d’r gien moeite mee um de snoek binnen te kriegen maar met ut droad was ut wel un geharrewarre. Ut was un beste joekel van un snoek. Wat heb beiden door van op ekeken: twee hengelaars die tegelieke dezelfde snoek vang. Dat was nog nooit gebeurd. Echt gebeurd zek ze. Ja,ja. Samen heb ze later de snoek eerlijk edeeld.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Nooit met de vinger vuulen of ut water koakt