Foi, Foi: Zwemplezier

D’r kwam mien un verhaal ter ore dat alles met zwemmen te maken hef. Jan, in un darp oaver de Iessel, had un vrouw die al un tiedjen met un vriendin ging zwemmen. Iedere wèke op moandagavond ging Truus met Thea noa ut zwembad. Ze ging weg um zeuven uur en kwam rond elf uur weer thuus. Ze vuulen zich dan heerlijk fit en vrolijk. Zee vertellen dat ze töt half elf baantjes had ezwommen en toen nog effen koffie edronken. Jan constateren dat ut Truus arg goed deed dat ze ging zwemmen. Zee zag d’r gezond uut. Wörden wat bruuner en wat ronder. Truus zei dat die bruune kleur kwam van de veule lampen in ut bad en dat zee wat zwoarder was ewörden kwam deurdat ze meer spieren kreeg van ut zwemmen.

Op un oavond mos Jan effen noa Frans toe, de man van de vriendin van Truus. Die had wat trammelant met de wasmachine en doar zol hee effen nog kieken. Hee deed dit op moandagavond, umdat hee dan toch alleen was. Ut klusjen was snel verholpen en noe ze toch tied oaver hadden stellen Jan veur um de vrouwluu in ut zwembad te verrassen. Ze zochen wat zwemspullen op en gingen samen noa ut zwembad. Effen ummekleden. Beien loeren in de baden, sauna, bubbelbad, maar nargens de hun vrouwen te vinden. Ze kregen oaveral wel aardig bekieks met hun witte dikke buuken en die bruuksies die veul te klein waren.

Körte tied later liepen ze richting restaurant. Ze deden de deur lös en heuren meteen al un gelach en geproat. Ze zagen hun vrouwen doar zitten te pimpelen. Veur hun un borreltjen en doarnoast de biterballen. Zes vrouwen bie mekare en un schik dat ze hadden! Ze hadden niks in de gaten dat de keerls in de deure stonden te kieken. Jan en Frans dreeien zich umme en heuren Truus nog zeggen: “Doe mien nog un lekker advokoatjen in.” Frans wol d’r nog meer van weten en vroeg an de telefoniste of zee die vrouwen ok kennen. “O ja, heel goed”, zei ze, “ze komp iedere moandagoavond hier binnen. Ze goat eerst un uurtje onder de zunnebanke en goat dan noa ut restaurant.”

Jan en Frans gaven de vrouwen groot geliek. Ze besloaten d’r maar niks van te zeggen. De vrouwluu waren un oavond weg en noe hadden de keerls ok un rustige vrië oavond en dat wollen ze maar zo hollen. Toen Truus effen oaver elf thuus kwam zei Jan: “He’j lekker ezwommen. Bi’j weer lekker fit?” Truus glom weer oaver heur hele gezichte en zei: “Ja wiele heb fijn töt half elf ezwommen en toen nog effen nog de kantine. Heb wat gezellig noa eproat. Tine was d’r ok nog. Un vrolijk mense die had merakels elachen um twee dikke keerls in veul te krappe bruuksies rondliepen. Ut was gien gezichte ewes. Op donderdag is nog plaatse veur viefitg plussers. Mo’j ok doen. Wo’j fit van.” Jan zei resoluut: “Ik vuul d’r niet veul veur maar as ik goa, dan samen met oe op moandagoavond.” Truus zei d’r niks op en hef d’r later nooit meer op an edrongen um mee te goan zwemmen.

Goed goan,

Martien,

De Platschriever uut Loenen

Ut mooiste van uutgoan is um weer thuus te kommen