Foi, foi: Zakenman

In un darp hier in endjen vandan wonen un tiedjen elejen ene Tinus. Hee had in dat darp un winkel in elektrische apparaten. Regelmatig mossen de mensen un nieuwe stofzuuger kopen of un wasmachine. En van tied tot tied natuurlijk ok un televisie, want doar kan un mens toch niet meer buuten. Tinus kon ut allemoal zo mooi vertellen. Een feit was dat de man d’r goed verstand van had. Hee kon bienoa alles maken. Maar die verhalen die hee altijd vertellen. Tinus maken ut soms zo mooi da’j zwarte snee uut de luch zagen vallen.

Ut is altied nog zo veur iedere zakenman dat ut niet zo’n grote kunst is um klanten te kriegen, maar um ze te hollen. Proaten en proaten deed Tinus maar toch niet vervelend dat de klanten d’r van gingen lopen. Op un dag zat Dora tegen Piet te drammen oaver de wasmachine die ut niet goed deed. Ze zei tegen um: “Wule heb die machine pas elejen ekoch. Ut is un rotding. Soms kan ik um niet an de proat kriegen en as ut wel dut dan steet dat ding mien doar toch te bonken en te rammelen, dat ut niet mooi meer is. Ie zollen haost bange wèzen dat de muren d’r van scheurt. Ie mossen mar is effen noa Tinus goan en vroagen of hee wil kommen kieken noa de machine. Hee hef oaveral verstand van. Dat kreeg hee wel veurmekaar.” Piet had d’r niet veul zin an. Hee wol ut nog afschuuven noa zien vrouw Dora maar zee zei: “Dat is keerlswark. Goa maar is effen met Piet proaten. Trouwens ik hebbe hier genog wark.”

Doarmee was de proat uut. De volgende dag ging hee op pad noa Tinus. Hee trof de baas in de werkplaatse. Hee was druk met un paar apparaten an ut prutsen. Piet deed zien boodschap en Tinus beloaven dat hee de volgende dag zol kommen kieken. Ut was krek tied van koffiedrinken en Tinus wörden ok evroag noa de keuken um un komme koffie mee te slobberen. Tinus kreeg noe de kans um gezellige met Piet an de proat te goan. Hee proaten oaver van alles en nog wat. Maar uuteindelijk kwam ut toch weer op de wasmachine terechte. Tinus zei: “Oe vrouw hef groot geliek dat zee niet met un slechte machine af escheep wil worden. Ik weet niet wat d’r an de hand is met die machine. Ut zal wel un fabrieksfout wèzen. Dat zuuk ik wel uut. Ut belangrijkste is dat ule wordt geholpen.” Piet knikken. “Goed”, zei Tinus, “margen kom ik bie ule en dan haal ik dat kapotte ding weg en zet d’r zolange un leenmachine neer, dat liek mien ut beste.” Piet was ut doar roerend mee eens. “Ja”, zei Tinus nog, “ik heb niet zo bar veul klanten en kan dat doen. Maar met zulke geintjes hoef ie niet bie un dokter an te kommen.” “Bie un dokter”, zei Piet nog, “hoe bedoel ie dat?” “Nou kiek”, zei Tinus, “as oe vrouw ziek is en niks kan beginnen goa ie noa de dokter, maar rèken maar niet dat hee zien eigen vrouw an oe uutleent!”

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

De lente van ut harte geet altied deur