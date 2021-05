Foi, Foi: Varkenshoar

“Mo’j maar is effen noa mien luusteren”, zee de man die mien un mooi (old)verhaal vertellen. Ut geet oaver Gait. Un merakels beste keerl maar de borrel kon hee niet loaten stoan. Hee was vake in de kroeg te vinden en geld had hee maar bar weinig. Tegenwoordig doet ze allerlei rotte dingen, maar vrogger viel dat nogal mee. Ze waren toen meer an de drank. Maar Gait wörden d’r ok nog wel is tussen enommen. Ok noe weer. Ja, zo geet dat soms.

As d’r wat biezunders an de hand was, ko’j Gait altied verwachen. Gait zat die dag in de kroeg met un paar moatjes. Ze wisten wel dat Gait krap bie kas zat en graag wat centjes verdienen veur un borrel. Met mekare bedachen ze wat. D’r wörden verteld dat bie Willem en Toos twee varkens worden eslach. Gait ging graag noa de slachting toe want met vetpriezen heuren un lekkere borrel. Van die twee varkens doar kwam heel wat hoar af. Ze wisten Gait d’r van te oavertuugen dat varkenshoar heel wat geld weerd was. Doar maken ze borstels en kwasten van. Dat was heel wat weerd, doar kon hee zeker wel un flesse jenever van kopen. Nou dat leek Gait natuurlijk. Dat was un buutenkansjen. Effen later ging hee op pad noa Willem um ut hoar op te halen. Ondertussen bellen een van de kroeggasten noa Willem um te vertellen dat Gait d’r an kwam en weurumme hee kwam. Willem speulen graag ut spelletje mee.

Toen Gait kwam bekeek hee de varkens die op een leeren (ladders) hingen. Hee hevig pochen en pochen en dat leverden um nog wel un borreltje op want dat was in die tied traditie. Ze nuumen dat vetpriezen. Veurzichtig reuren hee effen an wat ze met ut hoar van de varkens hadden edoan en of hee dat mocht hebben. Ja, dat mocht natuurlijk. Hee kreeg ut hoar mee in un deuze en doar ging Gait hen met ut spul. Ze hadden um ezeg dat hee ut hoar goed kon verkopen bie de Cooperatie. Dus Gait met de deuze met varkenshoar noa de Cooperatie toe. Hee noa ut kantoor toe. Ze kennen Gait doar ok wel un bitjen en hadden meteen deur wat d’r an de hand was. De man vroeg netjes an de keerl op ut kantoor dat hee varkenshoar kwam brengen. Dat zol hier kunnen. Ja, zeiden ze um, misschien wel. Loat maar is zien wat ie bie oe heb. Ja, ut is goed goa d’r maar mee de mölle in doar zal Derk oe wel helpen”. Natuurlijk had Derk ok al wel deur dat ut un geintje was maar deed mooi mee. “Ja”, zei hee, “wat un goed spul heb ie doar. Maar hier koop wie dat niet meer, goa d’r maar mee noa de schilder, doar maak ze kwasten van. Gait doar ok hen maar die was niet in veur un geintje en deed Gait uut de doeken dat ut niks weerd was. Wel un tegenslag veur um, maar hee was ut zat um d’r varder mee te sjouwen. Knap hellig graven hee un gat en hup vot met ut hoar…. Jammer van de flesse jenever.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Ontdek ut goeie in de mens um oe hen