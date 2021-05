Foi, Foi: Drieling en tweeling

Oaver un tweeling of drieling kunt olders de meest mooie verhalen vertellen. Veural als de jongens of meisjes krek op mekaar liek. Ze komp uut utzelfde eitje en zoadjen en dan mot ut wel ut zelfde wèzen.

Ik heuren nog un mooi verhaal oaver un drieling in un darpjen oaver de Iessel. Toos had drie zusters als nonnen in ut klooster. De zusters kwamen regelmatig bie de familie op visite. Ze hadden natuurlijk gien kinderen en vonden ut bar jammer dat hun zuster Toos nog gien noageslacht had. Ze wollen bar graag tante worden. Ze vertellen hun zuster dat ze vurig richting de hemel zollen bidden dat zee gauw in verwachting zol raken. Elke keer as ze mekare spraken hoapen de nonnen dat ut zovarre was. Maar ut duren nogal. Tot op un dag de zusters te heuren kregen dat Toos oaver un half joar un kleinen zol kriegen. De zusters hartstikke blie natuurlijk maar bleven hevig bidden dat alles goed zol goan. Hun gebeden werden dubbel en dwars verhoord want wat kwam d’r op un dag ter wereld? Un grote verrassing? Un drieling. Drie jongens. De pastoor vertellen noe dat de goede God ut gebed van elke nonne had verhoord. Wat de zwoager hef ezeg zul wie maar niet herhalen… De jongens heten Willie, Tonnie en Hennie. De drie stonden samen in de boks, toen heten dat nog looprek. De kinderen kregen op tied te èten. As ut tied was hielp Opa doar ok vake mee. As hee de jongens an ut ‘voederen’ was zei hee geregeld als de jongens wegliepen: ‘Hier op an’.

In datzelfde darp hef met un tweeling nog wat anders af espeuld. Metselaar Willem had un tweelingbreur die als twee druppels water op um leek. Niemand kon ze uut mekare hollen. Bartus wonen un endjen weg en kwam niet vake in ut darp. Op un dag oaverleed Willem. Plotseling stappen Willem op zonder an te kondigen dat ut zien tied was. Ze zeien al dat zoiets krek iets was veur um, altied had hee wat biezunders. Hee was altied al un kwinkslag ewes. Dat zat bie de breurs un bitjen in ut bloed. Ze hielden wel van un geintje. Bartus had bericht ekregen dat zien tweelingbreur bots was oaverleden. Hee d’r hen um zien schoonzuster zien medelèven te betuugen en afscheid e nemmen.

Bartus was un lange tied niet op ut karkhof ewes en wol toch is zien wat de nieuwe plekkke van zien breur zol wörden. Op ut karkhof was de köster an ut wark um un graf te delven. De köster had de metselaar heel goed ekend want die had pas un huus veur um ebouwd. Bartus zag de man bezig en wol un geintjen uuthalen. Hee ging stiekem noa de grafdelver die druk bezig was met de schuppe um ut zand uut ut graf te scheppen en tikken um op de scholders en zei met un zwoare stemme: “Zo wol ie mien d’r onderstoppen?” De man keek um met grote verschrikte ogen an. Verduld de metselaar was weer lèvend ewörden! Hoe was ut meugelijk. Hee schrèèuwen en bulken, gooien de schuppe weg en liep op un draf ut karkhof af. Un ander hef de klus af motten maken want de man zol d’r teveul van kriegen.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Ut kump zoas ut kump en niet zoas ut mot