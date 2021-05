Flessenactie Dierense speeltuin

DIEREN – De Dierense Speeltuin zamelt statiegeldflessen in. De opbrengst is bestemd voor de viering van het 75-jarig bestaan in juli.

De Dierense Speeltuin bestaat in juni 75 jaar. Dit wordt in juli gevierd, samen met de officiële opening van de nieuwe natuurspeelplaats. De datum is nog niet bekend, maar de Speeltuin kondigt vast aan dat dit nog voor de zomervakantie zal zijn. Het zal een bescheiden viering zijn, in verband met de regels, maar het moet een bijzondere dag worden voor de kinderen.

Om geld in te zamelen voor dit feestje, zamelt de Speeltuin statiegeldflessen in. Elke dag tussen 10.00 en 17.00 uur staat er een flessenbak bij de entree van de speeltuin, waar iedereen flessen in kan deponeren.