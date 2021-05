Fietstocht van gezamenlijke kerken

REGIO – De kerken van Hall, Klarenbeek, Voorst en Wilp vieren al jaren Hemelvaart gezamenlijk. Dit jaar is er een online dienst in de kerk van Voorst. Aanvang is 9.30 uur. De voorganger is ds. Marrit Bassa.

Naast deze dienst willen de gezamenlijke kerken de boodschap van Hemelvaart ter harte nemen. Niet naar boven blijven staren, maar juist vol enthousiasme de fiets pakken en de wereld in gaan. Daarom is er een een tocht met een paar leuke opdrachten uitgezet, die gefietst kan worden vanaf Hemelvaartsdag tot en met Tweede Pinksterdag.

De route voert van kerk naar kerk en is zo gekozen dat er veel te genieten valt van de prachtige omgeving. Vanaf woensdag 12 mei is de route te downloaden op de websites van de kerken: www.pgkvw.nl en www.hallsekerk.nl. Ook is er een papieren exemplaar af te halen op één van de volgende adressen: Jolanda Aantjes, Dorpsstraat 46 te Hall,Tonnie en Ans Kleverwal, De Til 18 in Klarenbeek, Lolke en Herma van Mulligen, Enkweg 42 te Voorst en Joke Geltink, Hofstraat 27 in Wilp. Voor eenieder die wat minder goed ter been is, is er ook een autoroute beschikbaar.