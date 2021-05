Fietser geschept door auto in Laag-Soeren

LAAG-SOEREN – Op de kruising van de Badhuislaan met de Harderwijkerweg in Laag-Soeren heeft woensdagavond 5 mei een aanrijding tussen een auto en een fietser plaatsgevonden.

Even na 20.10 uur kwam de melding binnen waarna de ambulance en politie met spoed ter plaatse kwamen. Op de Harderwijkerweg kwamen de fietser en auto in botsing, vermoedelijk maakte de fietser geen gebruik van het fietspad. Bij de botsing kwam de fietser op de motorkap van de auto terecht.

Het slachtoffer kon wonder boven wonder zelf de ambulance in lopen. Na controle werd de fietser door de ambulance mee naar het ziekenhuis genomen.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink