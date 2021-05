Fietsen Alle Jaren om er samen op uit te gaan

VELP – Jaap Huurman uit Velp wil fietsriksja’s realiseren waar inwoners van de regio Arnhem-Rheden gebruik van kunnen maken. Onder de noemer Fietsen Alle Jaren worden overal in het land dit soort projecten gestart.

Fietsen Alle Jaren is geboren in Kopenhagen. Ole Kassow nam ouderen uit het verpleeghuis in de buurt in zijn fietstaxi mee voor rondjes door de natuur. Hij vond het ondenkbaar dat niet iedereen kan genieten van de natuur, de frisse wind en de warme zon. Kassow kreeg zijn gemeente zo enthousiast dat er vijf elektrische fietsriksja’s werden aangeschaft en Fietsen Alle Jaren was geboren.

Inmiddels heeft het project zich uitgebreid over meer dan dertig landen in de wereld. De afdeling Nijmegen was de eerste van vijftien lokale initiatieven en Jaap Huurman wil nu starten met Fietsen Alle Jaren in het gebied Arnhem-Rheden. Huurman start een initiatiefgroep en is daarvoor op zoek naar mede-enthousiastelingen: “Toekomstige bestuurders van alle jaren, dat wil zeggen letterlijk op de riksja en/of figuurlijk voor een stichting FAJ-Arnhem-Rheden. Het mogen natuurlijk ook medewerkers zijn van gemeenten zijn, die met de klimaatdoelen bezig zijn. Want fietsen is niet alleen gezond, maar ook goed voor het milieu’, aldus Huurman.

De initiatiefgroep gaat aan de slag om subsidies en fondsen te werven, want de riksja’s die Huurman op het oog heeft, kosten meer dan 7000 euro. Er moet een centrale stalling worden gevonden en een samenwerking opgezet met verpleeghuizen, wooncentra voor ouderen en organisaties van mensen met een beperking en misschien ook wel met de HAN-Faculteit ‘Engineering and Automotive’. “Kortom, best een hoop werk, maar straks ook heel dankbaar werk. Want de ervaring bij de afdeling Nijmegen, die ons graag wil helpen, is dat het leuke contacten oplevert tussen mensen van alle jaren!”, aldus Huurman.

Mensen die samen met Jaap Huurman de FAJ-afdeling Arnhem-Rheden wilen opzetten, kunnen contact opnemen met jaaphuurman@hotmail.com.

Foto: Jaap Huurman

Foto: Huub Mares, bestuurder van FAJN Nijmegen, op een fietsriksja, waar comfortabel ruimte is voor twee passagiers

www.fietsenallejaren.nl