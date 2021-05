Energieloket Zevenaar open voor vragen

GEM.ZEVENAAR – Inwoners van de gemeente Zevenaar kunnen via het Energieloket Zevenaar gratis hun vragen stellen over energiezuinig wonen. Op donderdag 22 april is het Energieloket Zevenaar live gegaan. Het energieloket (www.regionaalenergieloket.nl/zevenaar) is het gemeentelijke informatie- en adviesloket over energiebesparing en verduurzaming van woningen. In het verleden konden inwoners van de gemeente Zevenaar terecht bij het Liemers Energieloket. Het nieuwe Energieloket Zevenaar helpt inwoners bij het beantwoorden van vragen rondom energiezuinig wonen. Denk aan: hoe krijg ik mijn energierekening omlaag? Kan ik iets doen aan de tocht in huis? Hoe werkt een warmtepomp? Kan ik subsidie krijgen voor isolatie? Inwoners kunnen met behulp van het energieloket de beste duurzame keuze maken voor de eigen woning en situatie.