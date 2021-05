Een Stief Kwartiertje: Keuzes

We zitten in de vaderlandslievende dagen. Die dagen begonnen enigszins ongemakkelijk met een koning die met zijn gevolg op zijn verjaardag een poging deed om het geschonden vertrouwen weer wat op te poetsen door ons hartjes te tonen voor de zorg, die ze in gezinsverband thuis met gekromde vingers goed geoefend hadden. Op onze beurt zorgen we ook erg goed voor dit gezin.

De koning stond er op dat moment niet alleen voor. Zijn directe baas, onze demissionaire premier, deed met zijn gevolg eveneens een poging het geslonken vertrouwen terug te winnen door op z’n minst niet leugenachtig te klinken. Hopelijk probeert dezer dagen zowel Willem-Alexander als Mark Rutte zich te bezinnen op hun tanende leiderschap, want beiden hebben de laatste tijd te vaak geprobeerd de veel beleden band met ons als volk met excuses overeind te houden.

Dankzij onze vaderlandsliefde hebben we bovengenoemde taferelen met een mengeling van misprijzen en vergevingsgezindheid aangezien. We zijn over het algeheel gezien geen kwaadaardig volkje, we zoeken graag naar compromissen en consensus en zolang de koning niet met zijn speedboot over onze kinderen vaart en de premier nog eens leert dat de waarheid vertellen iets anders is dan niet liegen dan zijn we behoorlijk tolerant. Deze dagen leren ons vooral dat er zaken zijn van groter belang, zoals de dodenherdenking en het vieren van de vrijheid. We leven al ruim 75 jaar in vrijheid, een behoorlijke tijd als we de geschiedenis van de mensheid erop naslaan.

Wellicht is de dodenherdenking het meest indrukwekkende moment tijdens de vaderlandslievende dagen. Het herdenken van mensen die hun leven gaven voor het vaderland of zich hebben verzet tegen onvrijheid en vervolging en moord op onschuldigen is een belangrijk moment om stil te staan, niet alleen om hen te herdenken, maar ook om een moment bij onszelf na te gaan wie wij zouden zijn als de pleuris uitbreekt, om ons af te vragen of ons morele kompas goed is afgesteld en of er een juist verband is tussen ons geweten en ons handelen. We kunnen dit jaar niet gezamenlijk herdenken; dat is enerzijds jammer, omdat we onze vaderlandslievende gevoelens niet met elkaar kunnen delen, maar anderzijds geeft het een innerlijke aansporing tot bezinning, want dat is een persoonlijk proces. Uiteindelijk moet elk mens altijd in eerste instantie verantwoording afleggen aan zichzelf; waar sta ik als het erop aankomt, voor welke waarden vecht ik? We hebben er geen oorlog voor nodig, het is immers van alledag. Corona is weliswaar geen echte oorlog, maar dwingt ons wel tot nadenken over eigen verantwoordelijkheid. Hoe moeilijk dat is leerde ons de afgelopen tijd.

Na 4 en 5 mei wordt het 6 mei, naast corona herneemt het normale leven haar weg. Onze vrijheid staat onder druk, niet dat er eerdaags vreemde mogendheden de Veluwezoom op marcheren, maar er liggen grote uitdagingen, die de mensheid moet aangaan om het gevoel te waarborgen vrij te leven in een enigszins voorspelbare wereld. We moeten de opwarming van de aarde terugdringen, anders zullen vele volkeren gedwongen worden op zoek te gaan naar plekken om te overleven, dat zal ten koste gaan van ons aller vrijheid. We zullen gezond voedsel op een gezonde manier moeten produceren waardoor we de aarde niet uitputten. Ook dat is vrijheid. Dat zijn grote en mondiale zaken, maar we weten dat een betere wereld bij onszelf begint, in ons eigen kleine wereldje waar we elke dag de keuzes maken die bepalen hoe vrij we zijn.

Desiderius Antidotum