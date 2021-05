DOESBURG – Trots als een pauw is Simone Bent uit Doesburg, die op woensdag 19 mei haar eigen kookboek presenteerde. Niemand minder dan zanger Typhoon nam bij haar thuis het eerste exemplaar in ontvangst. Simone schreef het boek om geld bijeen te krijgen voor een levensveranderende operatie in het buitenland.

Een kijkje in de keuken van Simone Bent. Een puur feestje met gluten- en lactosevrije recepten. Zo heet het boek van Simone dat een collectie van heerlijke recepten bevat. Lekkers voor ontbijt en lunch, maar ook voor het avondeten en lekkere snacks. “Het zijn toegankelijke recepten die iedereen kan maken. Mijn eigen favorieten”, vertelt Simone. Alle recepten zijn stap voor stap uitgeschreven en mooi vormgegeven. De prachtige foto’s maakte Simone zelf. “Natuurlijk heb ik wel wat hulp gehad, maar ik heb bijna alles zelf gedaan”, zegt ze trots.

Simone wilde een boek maken met gezonde recepten, waar ze zelf veel baat bij heeft gehad. Ze heeft zelf een kwetsbare gezondheid en ging op zoek naar recepten die bij haar passen. “Het zijn allemaal recepten zonder pakjes en zakjes en zo puur mogelijk.” Ze merkte dat gezond eten haar goed deed en veel energie gaf. De positieve berichten die ze op social media kreeg, brachten haar op het idee om een kookboek te gaan maken.

Simone is namelijk bezig met een crowdfunding en kan iedere euro goed gebruiken. “Bij een auto-ongeluk op mijn 18e brak ik mijn nek en daar heb ik veel klachten aan overgehouden. Elke dag leef ik met verschrikkelijke pijn. Een operatie in Barcelona kan mijn leven veranderen, maar die wordt niet door de verzekering vergoed.”

Om de operatie te kunnen betalen, is Simone een crowdfunding gestart. Iets dat haar niet makkelijk viel. “Ik schaam me toch wel om zomaar geld te vragen aan mensen, maar ik moet wel. Daarom vind ik het fijn dat ik nu mijn kookboek heb, als mensen dat kopen steunen ze mij, maar ze krijgen er wel iets voor terug.” Het maken van het boek kostte Simone enorm veel energie, die ze eigenlijk niet heeft, maar het was het waard. “Ik kan nu iets terugdoen.”

Om haar boek te promoten en aandacht te vragen voor haar situatie zocht Simones vriend Dennis contact met rapper en zanger Typhoon, zijn echte naam is Glenn de Radamie. “Ik was altijd al ge├»nspireerd door zijn positieve uitstraling. Hij is zelf uit een zware burnout geklommen, maar blijft positief.” Dennis schreef een brief en deed deze bij Glenn persoonlijk door de brievenbus. Even later nam de rapper contact op en sindsdien steunt hij Simone en Dennis bij hun crowdfunding. “Hij kwam niet alleen het eerste boek in ontvangst nemen, maar heeft ook beloofd me te helpen tot ik het benodigde bedrag bijeen heb. Hij is ontzettend lief voor me en belt regelmatig even om te vragen hoe het gaat.” Typhoon heeft beloofd in zijn netwerk aan de slag te gaan en al diverse collega’s en andere BN’ers hebben toegezegd het boek van Simone en haar crowdfunding op social media te noemen.

“Ik heb er geen woorden voor om uit te drukken hoe dankbaar ik ben. Niet alleen richting Typhoon, maar iedereen die me steunt. Mijn leven speelt zich binnenshuis af en dat voelt best eenzaam. Met al deze aandacht voel ik me gezien. Ik hoop dat ik met mijn verhaal anderen kan inspireren om te kijken naar wat ze wel kunnen, ondanks hun beperkingen.”

Het kookboek van Simone Bent is te bestellen www.simoneshoopopleven.nl