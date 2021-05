Een gezonde opkikker van de Zonnebloem

LOENEN – Opnieuw werd er een leuke attentie bedacht door enkele vrijwilligers van de Zonnebloem in Loenen. Niet alleen een leuke, maar dit keer werd het een gezonde attentie. In prettige samenwerking met de Spar werden er 80 pakketjes met fruit samengesteld. Maandagmorgen gingen enkele dames aan de slag en werd alles keurig ingepakt, voorzien van een label met de tekst ‘een gezonde opkikker voor U’. In de middag konden de fruitattenties worden opgehaald door alle vrijwilligers en kon het bezoekwerk beginnen. En ook dit keer waren de reacties van de gasten hartverwarmend. De vrijwilligers kregen die middag van de penningmeester ook een envelop mee met daarin Zonnebloemloten. Helaas zal het dit jaar wederom niet mogelijk zij om de loten deur aan deur te verkopen. De opbrengst van de lotenverkoop komt ten goede aan de eigen Zonnebloem afdeling Loenen.

Foto: Jozien Evers