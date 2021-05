Echtpaar Kip-Heijink uit Velp 65 jaar getrouwd

VELP – Zondag 9 mei heeft burgemeester Carol van Eert van de gemeente Brummen een bezoek gebracht aan het echtpaar Kip-Heijink in Velp. Ter gelegenheid van hun 65-jarig huwelijk bracht hij meneer en mevrouw Kip een mooie bos bloemen.

De heer en mevrouw Kip-Heijink zijn beiden geboren in Velp: hij op 17 mei 1927, zij op 18 maart 1935. Zij hebben elkaar ontmoet bij de Postduivenvereniging in Velp. Beide vaders hadden duiven en de kinderen gingen mee. De duiven moesten ingekorfd worden en dat deden de kinderen, omdat de vaders laat thuis kwamen van hun werk. In het lokaal waar de inkorving plaatsvond kwamen ze elkaar tegen en zodoende kwamen ze ook bij elkaar over de vloer.

Toen Ties 28 jaar was en Bep 21 jaar zijn ze getrouwd en meteen op de Koningstraat in Velp gaan wonen. Daar wonen ze nu, 65 jaar later, nog steeds met veel plezier. Het is een fijne buurt en ze hopen hier nog lang te kunnen blijven wonen. De geweldige buren staan altijd voor ze klaar.

Meneer Kip heeft 40 jaar gewerkt als chef werkplaats van luxe wagens bij garage Mol in Arnhem, totdat deze werd opgeheven. De laatste 9 jaar tot aan zijn pensioen heeft hij gewerkt bij garage Van Tilburg aan de Utrechtseweg in Arnhem.

Mevrouw Kip heeft administratieve werkzaamheden verricht op kantoor bij een rederij in Arnhem. Daarnaast verzorgde zij thuis de kinderen. Uit het huwelijk zijn twee zonen geboren en het echtpaar geniet van de drie kleinkinderen. Het paar heeft als hobby tuinieren. Ze hebben veel steun aan hun zussen.