Echtpaar Der Nederlanden 60 jaar getrouwd

HALL- Zondag 16 mei was het 60 jaar geleden dat Jaap Der Nederlanden en Aad Veldhuijzen van Zanten in het huwelijksbootje stapten in Hillegom. Burgemeester Alex van Hedel van Brummen bracht het het paar maandag 17 mei een bezoek.

Jaap en en Aad kennen elkaar al van kleins af aan. “We zaten samen de zandbak”, vertelt Aad. Ze werden beiden geboren in Hillegom en groeiden samen op.

In de oorlog verloren zij elkaar uit het oog. In de hongerwinter in 1944 vertrok Jaap samen met zijn broer naar Friesland om aan te sterken.

Na de oorlog kwamen zij elkaar opnieuw tegen en sloeg de vonk over. In 1957 verloofden de geliefden en in 1961 stapten zij in het huwelijksbootje. Het was een mooie dag. Jaap droeg zijn uniform en het werd een feestelijke dag, waar zij beiden met plezier op terugkijken.

Begin jaren 60 verhuisde het kersvers getrouwde stel samen met hun zoon naar Eerbeek. “Destijds was er, net als nu, woningnood”, vertel Aad. “In Eerbeek konden we een huis en een baan voor Jaap krijgen.” In Eerbeek verwelkomde het stel nog twee zoons en Jaap werkte zich op tot bedrijfsleider.

In 1968 sloeg het noodlot toe. Jaap werd aangereden door een auto. Met een dwarslaesie en verlamming belandde hij 3 maanden in het ziekenhuis in Nijmegen en moest daarna nog 6 maanden herstellen in een revalidatiecentrum. Jaap verloor blijvend de kracht in zijn linkerbeen. De gebeurtenis had een grote impact op het gezin en de carrière van Jaap. Het werk dat hij deed, kon hij niet meer uitoefenen. Hij bleef toch aan de slag bij het bedrijf tot dat vanwege zijn veiligheid niet meer kon. “De directie stelde voor dat ik een eigen bedrijf kon beginnen en dat deed ik.” Hij zette Rudico in Eerbeek op, wat een succes werd. “Ik ben 25 jaar eigen baas geweest. ik begon met 20 werknemers en dit groeide uit tot 120.”

Toen hij zijn bedrijf verkocht bleef Jaap nog jaren actief bij verschillende organisaties. Sinds een paar jaar is hij helemaal met pensioen. Aad bleef altijd achter haar man staan. “Sommige mensen noemen het mantelzorger, maar zo heb ik het nooit gezien. Je doet het gewoon.”

Het paar woonde in verschillende huizen in Eerbeek, maar woont sinds 3 jaar met veel plezier in een eigen woning op het perceel van hun zoon en schoondochter in Hall. Zowel Aad als Jaap is erg creatief en ze vervelen zich niet snel. Aad maakt mooie schilderijen en borduurwerken en trekt er regelmatig op uit met de auto om kennissen te bezoeken. Jaap schreef onlangs zijn eigen bijzondere levensverhaal op. Onder titel ‘De prikkels, het levensverhaal van een oud-ondernemer’ wil hij dit boek gaan uitbrengen om ook voor zijn nageslacht een mooi naslagwerk te hebben. Ook trekt hij er graag op uit met zijn scootmobiel. Tot een paar jaar terug had hij zelf zijn eigen scootmobielclubje, ‘De anti-lopen’.

Uitkijkend over het land bij hun huis in Hall, waar dieren zich graag laten zien, genieten zij met volle teugen. Ze voelen zicht tevreden met alledrie hun zoons en aanhang in de buurt en genieten van hun vier kleinkinderen.