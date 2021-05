E-learning voor toeristische sector Hanzestad Doesburg

DOESBURG – Wethouder Arthur Boone van de gemeente Doesburg kreeg donderdag 22 april het eerste certificaat uitgereikt dat behaald wordt na het succesvol afronden van de e-learning Ontdek Hanzestad Doesburg. Deze digitale lesmethode van Stichting Achterhoek Toerisme stelt ondernemers en vrijwilligers in staat hun kennis bij te spijkeren over toeristisch Doesburg.

Met deze laagdrempelige e-learning leren vrijwilligers en ondernemers die werkzaam zijn in de toeristische sector binnen twintig minuten een aantal leuke en nuttige wetenswaardigheden bij over de Hanzestad. Op die wijze kunnen bezoekers nog gastvrijer ontvangen worden en tips ontvangen van personen die lokaal werkzaam zijn. “We investeren graag in goed gastheerschap om onze bezoekers nog warmer te verwelkomen. In veel gevallen is het de VVV medewerker, receptiemedewerker, bedienend personeel of de winkelier waar de bezoeker het eerste contactmoment mee heeft bij een bezoek aan onze gemeente. Hoe mooi is als deze lokale ambassadeur de bezoeker direct kan voorzien van leuke tips?”, aldus wethouder Boone. De e-learning kwam tot stand door Stadspromotor Harry van den Broek en medewerking vanuit VVV Doesburg. Thema’s zijn onder meer musea, wandelen, winkelen, historie en bezienswaardigheden.

De e-learning Ontdek Hanzestad Doesburg is te vinden op zakelijk.achterhoek.nl/e-learning. Voor deelname is het aanmaken van een account noodzakelijk. Ter bevordering van goed gastheerschap in de regio stelt Stichting Achterhoek Toerisme e-learnings en workshops beschikbaar via haar online Kennisplein. Doesburg is de eerste gemeente waarvoor deze ‘op maat’ lesmethode samengesteld is.

Foto: Mariëlla Schreijenberg