DVOV-voetbalmiddag voor meiden en dames

ROZENDAAL – DVOV, de voetbalvereniging met ambitie, is te vinden midden in de natuur op sportpark De Pinkenberg, op de grens tussen Velp en Rozendaal. De vereniging is de afgelopen tien jaar sterk gegroeid en groeit nog steeds elk jaar. Dat komt omdat de club niet alleen aandacht heeft voor het jongensvoetbal, maar zeker ook voor de meiden en dames uit Velp, Rozendaal en omgeving, die zowel op prestatief als op recreatief niveau willen voetballen.

Inmiddels heeft DVOV zes meiden- en damesteams in verschillende leeftijdscategorieën. De M019 en Dames 1 zoeken voor het komend seizoen versterking en uitbreiding. Daarom wordt op zaterdag 22 mei een speciale voetbalmiddag gehouden voor meiden en dames in de leeftijd van 15 tot en met 26 jaar. “Ben jij benieuwd of lijkt het je gewoon leuk om één van onze teams te komen versterken, kom dan op zaterdag 22 mei tussen 15.30 en 18.00 uur naar de speciale meiden- en vrouwenvoetbalmiddag bij DVOV”, luidt de oproep. Aanmelden kan via meidenvoetbal@dvov.nl.

Daarnaast is DVOV ook op zoek naar andere meiden en dames buiten de genoemde leeftijdscategorie die graag een balletje mee willen trappen. Ook zij zijn natuurlijk van harte welkom om een keer mee te trainen. Mail voor meer informatie naar meidenvoetbal@dvov.nl.