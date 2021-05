Dorpsraad bedankt Ton Reesink

BRUMMEN – Dorpsraad Brummen heeft onlangs Ton Reesink in het zonnetje gezet. Ton is jarenlang actief geweest in de werkgroep Groen. Nu hij heeft besloten hiermee te stoppen, heeft de Dorpsraad hem persoonlijk bedankt voor zijn inzet en een klein presentje overhandigd.

Ton Reesink heeft zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor de werkgroep Groen, die bestaat uit mensen die de bloembakken op het Marktplein verzorgen en in december de kerstboom plaatsen. Ton was binnen de groep de technische man, die wist hoe je de kerstboom het beste kunt verankeren en ook zonder angst en beven met een hoogwerker de kerstverlichting op de juiste manier wist aan te brengen. Hij had ook een neus voor het kiezen van de mooiste kerstboom, meldt de Dorpsraad. Ton was ook betrokken bij het plaatsen van de bloembakken in het voorjaar en was als naaste bewoner van het Marktplein vaak bezig met het verzorgen van de bloembakken en het regelmatig water geven van de planten.