Dominee Chris Kors neemt afscheid van Doesburg

DOESBURG – Zondag 9 mei neemt dominee Chris Kors met zijn familie afscheid van de Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg (PGAD). Ds. Kors heeft per 23 mei een beroep aanvaard in Middelburg.

Dominee Chris Kors is sinds 2012 verbonden aan de PGAD. De gemeente heeft hem leren kennen als een bevlogen predikant, die altijd openstond voor het zielenheil van de gemeenteleden. Hij wordt geroemd vanwege zijn pastorale inzet bij mensen. “De wijze waarop hij bij acute pastorale zorg en bij uitvaarten de harten van mensen en nabestaanden verwarmde wordt bijzonder gewaardeerd, evenals zijn empathie”, aldus de PGAD.

De leden van de geloofsgemeenschap geven aan Kors ontzettend te gaan missen. Hij was niet alleen binnen de kerkmuren actief, maar vooral ook daarbuiten. Hij zocht naar manieren voor de kerk om zich te presenteren in de samenleving. Zo is hij ook de aanjager geweest van realisatie van het muurgedicht aan de Martinikerk. Hij was de initiator voor de bijbehorende gedichtenwedstrijd. Hij maakte deel uit van de jury die het mooiste gedicht koos uit de vele inzendingen.

Daarnaast was Ds. Kors actief in het burgerinitiatief ‘Liefde is sterker dan haat’, maar ook was hij druk met het thema ‘eenzaamheid’ en ‘de Doesburgse Huiskamer’. Chris Kors is echt een predikant die buiten de muren van de kerk midden in de samenleving actief is.

Ds. Kors heeft te kennen gegeven zijn afscheid te willen houden in een gezamenlijke oecumenische viering, die plaatsvindt op op 9 mei, vanaf 15.00 uur in de Martinikerk in Doesburg. Tijdens de lockdown hebben de diverse partnergemeenten in de regio Doesburg gezamenlijk de erediensten ingevuld vanuit de Martinikerk. Chris draagt de oecumene een warm hart toe en dat wil hij bekrachtigen door met de voorgangers van de partnergemeenten deze afscheidsdienst inhoud te geven. Het wordt een besloten dienst met enkele genodigden, de diverse voorgangers en enkele ambtsdragers. Het is in deze coronatijd helaas niet mogelijk om meer mensen toegang te bieden tot de kerk. Wie afscheid wil nemen van de familie Kors is rond 19.30 uur welkom op het marktplein voor de kerk. Hier kan op voldoende afstand afscheid worden genomen.