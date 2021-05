Doesburgse Knipkaart voor bezoekers aan ondernemers

DOESBURG – Stichting Centrum Belang Doesburg (SCBD) wil de binnenstad van Doesburg steeds aantrekkelijker maken. Terwijl nog volop rekening wordt gehouden met de coronamaatregelen, wordt er hard gewerkt aan leuke acties om bezoekers welkom te heten. De ondernemers leggen letterlijk en figuurlijk de rode loper uit.

“We willen, op een veilige manier, laten zien dat horeca en winkeliers blij zijn dat ze weer klanten mogen ontvangen”, legt centrumadviseur Eduard Plate uit. Hij benadrukt dat daarbij de gezondheid van ondernemers en bezoekers voorop staat, maar dat de binnenstad bezoekers weer welkom wil heten. Samen met binnenstadcoördinator Tamara Verheij heeft de stichting daarom enkele, kleine activiteiten georganiseerd.

Zo werden afgelopen zaterdag 8 mei, de zaterdag voor Moederdag, kleurige bosjes bloemen uitgedeeld vanuit een kraam in het hartje van de stad. Bezoekers waren blij verrast. “Zo’n moederdag actie past natuurlijk prima bij het ‘ welkom-terug-gevoel’ dat we willen uitstralen”, aldus Eduard Plate.

Doesburgse Knipje

Daarnaast is er gestart met het Doesburgs Knipje. Bezoekers kunnen in de winkels de speciale Doesburgse knipkaart meenemen. Bij elke winkel waar ze iets kopen, krijgen ze een knipje en met tien knipjes is de kaart vol. De volle kaarten kunnen in de speciale bus op de driesprong Meidoornstraat-Ooipoortstraat-Kerkstraat worden gedaan. Aan het eind van elke maand worden er speciale goodiebags verloot. De actie loopt tot en met september.

“Op die manier wordt het extra leuk meerdere winkels te bezoeken. De SCBD hoopt dat bezoekers zo ook extra winkels en terrassen gaan ontdekken”, geeft Eduard Plate aan. “De waardering voor de winkels, horeca en musea in Doesburg is hoog bij consumenten en toeristen.”