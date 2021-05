Doesburger Ruud Smit maakt foto’s met kaas

DOESBURG – Binnen twee dagen na de lancering van zijn website kaasfoto.nl is Ruud Smit te zien in een reportage van TV Gelderland en te horen in een interview op Radio 2. Op TV Gelderland figureert de Doesburgse fotograaf als fotokok, die een recept uitlegt. Smit blies een oude fototechniek nieuw leven in. Hij maakt foto’s met kaas. Ruud Smit raakte enkele jaren geleden onder de indruk van het fotografische procedé van de caseïnedruk. Caseïne heeft, zoals het al klinkt, te maken met kaas. Op zijn kaasfoto-website legt Smit uit hoe dat zit en wat er allemaal mogelijk is. Wie een rasechte Hollandse kaasfoto wil laten maken, al dan niet eetbaar op een hostie of als aquareldruk, kan op de website de mogelijkheden bekijken.

Foto: PR Ruud Smit