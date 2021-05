Doesburg & Oranje vergroent de stad met Oranjeboom

DOESBURG – Ter ere van de 50e verjaardag van Koningin Maxima op maandag 17 mei, hebben de vereniging Doesburg & Oranje en de gemeente Doesburg een Koningslinde geplant op het talud in het Colenbranderplantsoen bij de Lindewal, Koepoortwal. Carla Bekken, voorzitter van Doesburg & Oranje, zette samen met wethouder Birgit van Veldhuizen de eerste schop in de grond. Het planten van de boom was onderdeel van een plan van de vereniging om ook de andere Oranjebomen in Doesburg meer zichtbaar te maken. Dit idee ontstond omdat Doesburg & Oranje voor het tweede jaar op rij door corona geen Koningsdag kon organiseren. Een wandeling langs Oranjebomen in de stad maken kan wel. Om dat mogelijk te maken maakt de vereniging informatiebordjes om bij bestaande Oranjebomen te plaatsen. Als de bordjes en de bijbehorende hekjes zijn geplaatst, zal er een wandeling samengesteld worden zodat iedereen de Oranjebomen-wandeling kan lopen.

Foto: Han Uenk