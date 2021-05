Doesburg geeft gul voor Kinderhulp

DOESBURG – In de week van 19 tot en met 24 april werd er in het hele land gecollecteerd voor Nationaal Fonds Kinderhulp. Huis-aan-huis (binnen de richtlijnen voor het collecteren in de 1,5 meter samenleving), met collectekaartjes én digitaal. Allemaal met één doel: een volle collectebus. En dat is in Doesburg gelukt. De zes collectanten haalden hier gezamenlijk 529,39 euro op.

Kinderhulp is er voor de ruim 300.000 kinderen tot 21 jaar die in Nederland opgroeien in armoede. Deze kinderen maken er het beste van, maar merken altijd en overal dat er thuis niet genoeg geld is. Kinderhulp helpt met iets groots, of iets kleins. Toch mee kunnen komen met school dankzij een laptop, een Sinterklaascadeautje, een zorgeloos dagje uit, of een goed paar passende schoenen. Dingen die heel vanzelfsprekend lijken, maar dat niet zijn wanneer je opgroeit in armoede.